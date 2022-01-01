Son dakika haber: DÜŞEN DÜŞENE... KALDIRIMDAKİ YÜKSELTİ YAYALARIN KABUSU OLDU

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te yağmur suyu mazgalı nedeniyle kaldırımda oluşan yükseltiye ayağı takılan yayalar sürekli düşüyor. Düşme anları kameralara da yansırken, esnaf kaldırıma çözüm bulunmasını istedi.

Fatih Çemberlitaş Mahallesi'nde bulunan kaldırım yayaların kabusu oldu. Yağmur suyu için kaldırımın ortasından geçirilen mazgal ile kaldırımın yükseltisi eşit olmayınca birçok yaya dengesini kaybederek, düşüyor. Yayaların zor anları dükkanların güvenlik kameralarına da yansıdı. Burada esnaf olanlar ve yoldan geçenler kaldırımda düzenleme yapılmasını istedi.

"GÜNDE 20 KİŞİ DÜŞÜYOR"

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