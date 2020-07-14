Son dakika haber... Dursunbey'de 16 kilometrelik yol yapım çalışmaları tamamlandı Son dakika güncel haberi... Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan toplam 16 kilometrelik yol trafiğe açıldı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan toplam 16 kilometrelik yol trafiğe açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki yol yapım çalışmaları devam ediyor.

İl genelinde birçok yerde çalışmalarını sürdüren ekipler, yoğunluğun artacağı Kurban Bayramı öncesinde Dursunbey'de de 4 ayrı noktada yol çalışmalarını tamamladı.

Bu kapsamda, Çamharman ile Aşağı Akçaalan mahallelerinde 7 kilometre sathi asfalt kaplama, Çınar, Sağırlar, Kılca mahalleleri arasında 7 kilometre sathi asfalt kaplama, Dursunbey Şantiye önünde 1,5 kilometre sıcak asfalt ve Yatılı Bölge Ortaokulu ile Suçıktı Kavşağı'na kadar olan yolda da yaklaşık 800 metre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür ederek, yolların vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Bahçavan, "Kurban Bayramı'nda memleketine, aile ocağına gelen gurbetçilerimiz köylerine kadar konforlu bir yoldan ulaşabilecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA