Son dakika haber... Durdurulan araçtan cinsel içerikli haplar çıktı
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Son dakika haber... Durdurulan araçtan cinsel içerikli haplar çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Durdurulan araçtan cinsel içerikli haplar çıktı

Son dakika haberleri: DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilden cinsel içerikli haplar ele geçirildi.

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DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilden cinsel içerikli haplar ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobil içinde yapılan sorgulamalarda 1676 adet cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. Otomobilde bulunan şahıs hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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