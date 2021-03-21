Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan otomobile köprünün demirleri saplandı; 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan otomobile köprünün demirleri saplandı; 3 gözaltı

21.03.2021 03:28 | Son Güncelleme: 21.03.2021 03:33
Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan otomobile köprünün demirleri saplandı; 3 gözaltı

Son dakika haber: İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki otomobile, yaya köprüsünden geçmeye çalıştığı sırada köprünün demirleri sapladı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki otomobile, yaya köprüsünden geçmeye çalıştığı sırada köprünün demirleri sapladı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, otomobilde bulunan ve yara almadan kurtulan 3 kişi ise gözaltına alındı. 

Olay, saat 22.00 sıralarında Umut Mahallesi 3863 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 35 ARF 100 plakalı otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca, otomobil sürücüsünün yaya köprüsünden geçmeye çalıştığı sırada meydana gelen kaza ile son buldu. Kazada, yaya köprüsünde bulunan demir, otomobilin ön camından girip, arka kısmından çıktı. Otomobilin sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçarken, araçtaki M.Ç., M.U. ve B.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan şüpheliler emniyete götürüldü. M.Ç., M.U. ve B.K.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 9 bin 450 TL idari para cezası kesildi. Otomobil trafikten men edilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.


Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan otomobile köprünün demirleri saplandı; 3 gözaltı
Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan otomobile köprünün demirleri saplandı; 3 gözaltı
Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan otomobile köprünün demirleri saplandı; 3 gözaltı
Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan otomobile köprünün demirleri saplandı; 3 gözaltı
Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan otomobile köprünün demirleri saplandı; 3 gözaltı
Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan otomobile köprünün demirleri saplandı; 3 gözaltı
Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan otomobile köprünün demirleri saplandı; 3 gözaltı
Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan otomobile köprünün demirleri saplandı; 3 gözaltı
Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan otomobile köprünün demirleri saplandı; 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Vladimir Putin Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Aleyna Tilki Aras Bulut İynemli
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan otomobile köprünün demirleri saplandı; 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 03:33:55. #1.16#
title