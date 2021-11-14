Son dakika haber! "Dur" ihtarına uymayan kişi jandarma ekiplerince vuruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! "Dur" ihtarına uymayan kişi jandarma ekiplerince vuruldu

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber!

Son dakika haber: Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp ekiplerce vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KARAPÜRÇEK, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp ekiplerce vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 18 ayrı suçtan 30 ayrı sabıkasının olduğu öğrenilen ve aranma kararı bulunan L.Y'nin (40) Cumhuriyet Mahallesi Dikilitaş mevkisinde bir bağ evinde saklandığını belirledi.

Bağ evine düzenlenen operasyonda, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak ormanlık alanda elinde silah olduğu tahmin edilen bir cisimle kaçan L.Y'ye ekiplerce ateş edildi.

Yaralanan L.Y. olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minik Müslüme kaçırıldı mı? Ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber yok

Minik Müslüme kaçırıldı mı? Ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber yok

AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title