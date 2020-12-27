Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan baba ve oğlu kaçmaya çalışırken kaza yaptı
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Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan baba ve oğlu kaçmaya çalışırken kaza yaptı

27.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:05

Edinilen son dakika haberine göre 'Dur' ihtarına uymayan baba ve oğlu kaçmaya çalışırken kaza yaptı Kayseri'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil içerisindeki baba-oğul, kaçmaya çalışırken kaza yaparak yakalandı.

'Dur' ihtarına uymayan baba ve oğlu kaçmaya çalışırken kaza yaptı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil içerisindeki baba-oğul, kaçmaya çalışırken kaza yaparak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Komando Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek kontrol etmek istediği 38 AAB 671 plakalı otomobilin sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık kovalamacası sonucu Ali Dağı 2. Sokak üzerinde kaza yapan otomobilin içerisindeki 2 kişi yakalandı. Yapılan kontrollerde kaçan kişilerin otomobil sürücüsü M.Ç.ve babası K.Ç. olduğu belirlendi.

Ekipler, sürücü M.Ç.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten, babası K.Ç.'ye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten işlem yapmak üzere karakola götürdü.

Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan baba ve oğlu kaçmaya çalışırken kaza yaptı
Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan baba ve oğlu kaçmaya çalışırken kaza yaptı
Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan baba ve oğlu kaçmaya çalışırken kaza yaptı
Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan baba ve oğlu kaçmaya çalışırken kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 10:05:46. #1.15#
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