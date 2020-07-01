Son dakika haber! Dünyanın ilk göç eden boz ayıları Sarıkamış'ta
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Son dakika haber! Dünyanın ilk göç eden boz ayıları Sarıkamış'ta

Son dakika gelişmesine göre Dünyanın ilk göç eden boz ayıları Sarıkamış'taKUZEYDOĞA Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu liderliğinde yürütülen Doğu Anadolu'nun Yaban Hayatını Araştırma ve Koruma Projesi kapsamında, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bazı boz ayılara uydu vericisi takılarak yapılan araştırma,...

01.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:36

Dünyanın ilk göç eden boz ayıları Sarıkamış'ta

KUZEYDOĞA Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu liderliğinde yürütülen Doğu Anadolu'nun Yaban Hayatını Araştırma ve Koruma Projesi kapsamında, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bazı boz ayılara uydu vericisi takılarak yapılan araştırma, dünya literatüründe göç eden ilk boz ayı popülasyonunu ortaya çıkardı.

Utah ve Koç Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu Zürih, Kafkas, Zagreb ve Boğaziçi üniversiteleri ve Kuzey Doğa Derneği ekibi Orman Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle Sarıkamış Ormanlarında bir çalışma yaptı. Doç. Dr. Şekercioğlu ve ekibi, uydu vericilerle takip ettikleri ayıların Sarıkamış'tan Artvin Şavşat'a göç ettikleri belirlendi. Araştırmacılar, 250 kilometrelik bir yolu yürüyen ayıların Şavşat'taki verimli ormanlarda meyve ve meşe palamutlarıyla beslenip yağ depoladıktan sonra kış uykusu için Sarıkamış'a dönmelerini izledi. Doç.Dr. Şekercioğlu ve ekibinin yaptığı çalışma sonunca dünyada ilk göç eden ayı popülasyonunun Sarıkamış'ta olduğu belirlendi.

Dernek olarak 2012'den beri boz ayıları Sarıkamış ormanlarında izlediklerini belirten KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, "Onları önce yakalıyoruz, sonra uydu verici tasmalarla takip ediyoruz. 2012 yılında yaptığımız çalışmayla dünyada ilk defa boz ayıların göç ettiğini ortaya çıkardık. Sarıkamış'ta uydu vericisi taktımız bir boz ayı bizim oluşturduğumuz yaban hayatı koridorunu takip ederek Artvin'in Şavşat ilçesindeki meyve bahçelerine gitti. Burada sonbahara kadar beslendikten sonra tekrar Sarıkamış'a kış uykusuna yatmak için geri döndü. Bu da dünya literatürünü değiştirdi. Boz ayılar bugüne kadar tahmin edildiği gibi belli bir alanda değil daha büyük alanlar kullanmak için ve beslenmek için geri dönüyorlar. ve göçün tanımı olarak da gittikleri noktada bir süre kalıp ondan sonra tekrar doğdukları noktaya geri gelebiliyorlar. Bu da onların göç ettiğini ispatlıyor. Biz boy ayıları her yıl takip ediyoruz. Onlara her yıl uydu vericileri takıyoruz ve taktığımız uydu vericileriyle farklı alanlara göç eden boz ayıları da tespit ettik. Sadece Şavşat değil; Erzurum'un Oltu, Narman ilçeleri, Kars'ın Susuz ilçesi gibi ilçelere göç edebiliyorlar. Bu sezonda aynı davranışları görüyoruz. Çünkü burada bazı boz ayılar göçe başladılar. Beslenme alanlarına gidiyorlar burada kış uykusuna yatmak için yeterli besini topladıktan sonra geri dönüp Sarıkamış'ta tekrar kış uykusuna yatacaklar ve böylelikle hayat döngüleri bu şekilde devam edecek" diye konuştu.

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Son dakika haber! Dünyanın ilk göç eden boz ayıları Sarıkamış'ta

Kaynak: DHA

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