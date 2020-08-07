Son dakika haber: Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi'nde rota belli oldu
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Son dakika haber: Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi'nde rota belli oldu

Son dakika gelişmesine göre Dünyanın en zorlu yarışı olarak değerlendirilen ve geçen yıl otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz'ın şampiyon olduğu Dakar Rallisi, 3 Ocak 2021'de gerçekleştirilecekRed Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu...

07.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:21

Dünyanın en zorlu yarışı olarak değerlendirilen ve geçen yıl otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz'ın şampiyon olduğu Dakar Rallisi, 3 Ocak 2021'de gerçekleştirilecek

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 43. kez düzenlenecek.

Sporcuların kazanmak kadar tamamlamayı da hedefledikleri yarış, 3 Ocak 2021'de başlayacak. Her yıl olduğu gibi motosiklet, otomobil, kamyon ve ATV araçları olmak üzere 4 farklı klasmanda şampiyonların arandığı rallinin 2021 rotası açıklandı.

Dünyanın en zorlu yarışı, geçen sene olduğu gibi bu sene de Suudi Arabistan topraklarında gerçekleştirilecek.

Startının Kızıldeniz kıyısındaki Cidde'den verileceği Dakar Rallisi'nde araçlar biri özel olmak üzere 12 etabı geride bırakmaya çalışacak. Dakar Rallisi, 15 Ocak 2021'de yine Cidde'de tamamlanacak.

2021 Dakar Rallisi'nin parkuru ve yarış hakkında ayrıntılı bilgiye "RedBull.com/Dakar2021" adresinden ulaşılabiliyor.

2020'ye Red Bull damgası

Geçen yıl otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz kariyerinin 3. Dakar Rallisi şampiyonluğuna erişirken, diğer Red Bull sporcuları Nasser El-Attiyah ikinci, Stephene Peterhansel ise üçüncü olmuştu. Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master, Dakar Rallisi'nde zirveyi kimseye kaptırmamıştı.

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Son dakika haber: Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi'nde rota belli oldu

Kaynak: AA

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