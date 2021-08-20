Son dakika haber... Dünyanın en büyük yangın söndürme helikopteri Muğla'da gece gündüz nöbet tutuyor
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Son dakika haber... Dünyanın en büyük yangın söndürme helikopteri Muğla'da gece gündüz nöbet tutuyor

Son dakika haber... Dünyanın en büyük yangın söndürme helikopteri Muğla'da gece gündüz nöbet tutuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Muğla'da 11 gün süren yangınlarla mücadele sırasında Belarus'tan gelen dünyanın en büyük yangın söndürme ve kurtarma helikopteri Muğla'da gece gündüz nöbet tutuyor.

Muğla'da 11 gün süren yangınlarla mücadele sırasında Belarus'tan gelen dünyanın en büyük yangın söndürme ve kurtarma helikopteri Muğla'da gece gündüz nöbet tutuyor.

Muğla'nın dört bir yanında çıkan yangınlarda mücadele eden dünyanın en büyük yangın söndürme ve kurtarma helikopteri Muğla'da gece gündüz hazır bekliyor. Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri tarafından yangın söndürme mücadelesine katılmaları için 5 Ağustos'ta kiralanan ve 1 ay boyunca bölgede duracak olan yangın söndürme helikopteri tek seferde 15 ton su taşıyabiliyor. Helikopter 1 gözlemci Türk pilot toplam 15 mürettebatla yangınlarda canla başla çalışıyor. 5 Eylül'e kadar kiralanan helikopter olası bir yangına müdahale için Milas - Bodrum havalimanında nöbet tutuyor. 1 ambulans ve bir itfaiye aracının sığacağı şekilde dizayn edilen helikopter dünyanın en büyük yangın söndürme ve kurtarma helikopteri olarak biliniyor. Milas ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele için konuşlandırılan Mİ-26 tipi yangın söndürme helikopteri dünyanın en büyük yangın söndürme helikopteri unvanına sahip. Helikopter Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri tarafından yangın sırasında kiralanarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü emrine verilmişti.

Yanan yerler havadan görüntülendi

Milas'ta 8 gün süren yangınlarda küle dönen ormanlar ise dünyanın en büyük söndürme helikopterinden havadan görüntülendi. Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, yangınlarda söndürme ekiplerine karada ve havada destek olduklarını ifade ederek, "Yangın sırasında ve yangın sonrasında almış olduğumuz tedbirlerle çok şükür kimsenin burnu bile kanamadan bu afetten minimum hasarla kurtulduk. Devletimizin, milletimizin, hükümetimizin, yerel belediyelerle ortak bir şekilde çalışarak yangın söndürme ve soğutma faaliyetlerinde bulunduk. Tamamıyla yerli kaynaklardan yerli linyitten üretilen bir elektrik enerjisine sahibiz. Termik santrallerin bölge için ülke için önemi çok büyük. Bölgede yaz aylarında artan nüfusun elektrik ihtiyacı bu santrallerden karşılanmaktadır. Yangın esnasında da tehlike arz etmeyecek şekilde son ana kadar elektrik üretim hizmetini devam ettirdik. Santralimizde 3 bin 500 çalışanımız bulunuyor. Çok şükür yangından sonrasında yaralarımızı kısa bir zamanda sararak tekrardan bu santralleri emre amade bir şekilde sistemin arz güvenliği açısından faaliyete geçirerek elektriklendirdik. Şu anda da çalışma devam etmektedir" dedi.

Helikopterin gözlemci pilotu Yakup Kameroğlu ise gönüllü olarak görev aldığını belirterek "THK'de 12 yıl yangın söndürme uçaklarında görev alıyorum. Şu an Belarus ekibiyle gayet başarılı, koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Yangın söndürme tecrübemi de kullanarak bölgeyi tanıdığım için en iyi şekilde yangınlara gün doğumu ve gün batımı arasında müdahale etmekteyiz" şeklinde görüştü.

Helikopterin pilotu Vladimiz Kabanov ise kullandığı helikopterin dünyanın en büyük yangın söndürme helikopteri olduğunu söyleyerek, "Türkiye çok büyük bir yangın felaketi atlattı. Biz de ekip olarak Muğla'daki yangınları söndürmek için mücadele ettik" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber... Dünyanın en büyük yangın söndürme helikopteri Muğla'da gece gündüz nöbet tutuyor - Haberler
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