Son dakika haber! Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili eski günlerini arıyor Bir son dakika haberine göre ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, sıcak havaya rağmen eski kalabalık günlerini arattı.

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, sıcak havaya rağmen eski kalabalık günlerini arattı. Sahile gelen az sayıda tatilcinin ise fiziki mesafe kurallarına dikkat ettiği görüldü.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin ardından tüm yurtta kısıtlamalar kaldırıldı ve 1 Haziran itibariyle 'yeni normal hayat' başladı. Bununla birlikte sosyal alanlar yavaş yavaş dolarken Antalya'nın dünyaca ünü Konyaaltı Sahili, güneşlenen ve denize giren tatilcileri ağırladı. 2,5 aylık kısıtlama süresince denizi özleyen Antalyalılar da sahilde hasret giderdi. Kalabalığın büyük çoğunluğunun aralarında en az 2 metrelik boşluk bırakarak sahile serdikleri havlularının üzerinde güneşlendikleri dikkat çekerken denizde yüzenlerin de fiziki mesafeye dikkat ettiği görüldü. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, sıcak havaya rağmen eski kalabalık günlerini arattı.

Büşra Özenç (24), hafta sonu olmasından dolayı sahilin kalabalık olacağını düşündüğünü, ancak aksine çok fazla kişinin olmadığını anlattı. Sahile geldiğinde koronavirüsle ilgili bir endişesinin olduğunu da anlatan Özenç, "Fiziki mesafe kuralı uygulanıyor. Maske takanı görmedim ama fiziki mesafe kuralına dikkat ediliyor. Kalabalık olacağını düşünmüştüm ama kalabalık olmayınca daha rahat oldu" dedi.Bursa'dan tatil için Antalya'ya gelen Göksu Çapar (29), denize girme konusunda biraz çekindiklerini, ancak fiziki mesafe kuralının uygulandığını görünce içinin rahat ettiğini söyledi. Çapar, maskelerini otomobillerinde bıraktıklarını denizi havuza tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.Mert Çapar (29) ise sahilin önceleri hafta sonları çok kalabalık olduğunu, ancak bugünlerde insanların, biraz daha bilinçli olması nedeniyle sahile gelmediklerini anlattı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en düşük hava sıcaklığı 23 derece, deniz suyu sıcaklığı 22 derece ölçüldü. Yüzde 75'i gören nem oranıyla birlikte hissedilen hava sıcaklığı 30'ları gördü.

Kaynak: DHA