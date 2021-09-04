Dünyaca ünlü falezlerde bulunan park alev alev yandı

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Dünyaca ünlü falezlerde bulunan park alev alev yandı Alevler metrelerce havaya yükseldiANTALYA Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinin bulunduğu parkta gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Dünyaca ünlü falezlerde bulunan park alev alev yandı

Alevler metrelerce havaya yükseldi

ANTALYA Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinin bulunduğu parkta gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Metrelerce havaya yükselen alevler, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa İlçesi'de bulunan Yalım Park'ta gece saatlerinde çıktı. Falezlerde bulunan parkın içerisindeki çalılık alandan dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın dolayısı ile kuru çalılıkların tutuşması sonucu alevler zaman zaman metrelerce yukarı çıktı. Alevler nedeni ile vatandaşlar panik anlar yaşadı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Polis yangının çıkışına yönelik inceleme başlattı. Yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün