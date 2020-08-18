Son dakika haber! Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık: ABD'de 54,4 derece ölçüldü Bir son dakika haberine göre ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi (Death Valley) Ulusak Parkı'nda dünya üzerinde şu ana dek kaydedilmiş en yüksel sıcaklık olabileceği belirtilen 54,4 derece sıcaklık ölçüldü.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi (Death Valley) Ulusak Parkı'nda dünya üzerinde şu ana dek kaydedilmiş en yüksel sıcaklık olabileceği belirtilen 54,4 derece sıcaklık ölçüldü.

ABD yerel medyasında yer alan haberlere göre, doğrulanması durumunda Ölüm Vadisi'nde ölçülen 54,4 derecelik sıcaklığın dünya üzerinde şu ana dek ölçülmüş en yüksek sıcaklık olabileceği belirtildi. Sıcaklığın ABD Ulusal Hava Durumu Hizmetleri tarafından teyit edileceği ifade edildi. Ölüm Vadisi'nde kaydedilen 54,4 derecelik ölçümün, ABD'nin batı kıyılarını etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında yapıldığı ve sıcak hava dalgasının etkisinin önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Mevcut sıcak hava dalgasının, Arizona'dan, Washington eyaletinde kadar uzandığı ifade edildi. Kaliforniya, Nevada, Arizona ve Utah eyaletlerindeki bölge sakinlerine dışarıda daha az zaman geçirmeleri konusunda uyarı yapıldı. Ayrıca, sıcak hava yüzünden bir elektrik santralinde arıza çıkması nedeniyle Kaliforniya'da 2 gündür elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi.

- Abd

Kaynak: DHA