Son dakika haber... Dünya Ticaret Örgütü: Arz darboğazları nedeniyle küresel mal ticareti yavaşlıyor

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Mal Ticareti Barometresi, kritik sektördeki arz kesintileri nedeniyle küresel mal ticaretin yavaşladığını gösterdi.

DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Kasım Raporu'nu yayımladı. Buna göre, DTÖ Mal Ticareti Barometresi, ağustostaki 2016'dan bu yana en yüksek seviye olan 110,4 puandan kasımda 99,5 puana geriledi.

Barometredeki düşüş, küresel mal ticaretinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk şokunun sonra keskin bir toparlanmanın ardından yavaşlamaya başladığını gösterdi.

DTÖ raporunda, barometredeki düşüşe ithalat talebinde azalma, otomobil ve yarı iletkenler gibi geniş çapta ticareti yapılan malların üretim ve arzının kesintiye uğramasının katkıda bulunduğu belirtildi.

Raporda, küresel ticaret görünümün aşağı yönlü riskler, bölgesel farklılıklar ve küresel hizmet ticaretinin devam eden zayıflığının "gölgesinde" kaldığı kaydedildi.

Barometredeki 100'den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altındaki büyümeye işaret ediyor. DTÖ Küresel Mal Ticareti Barometresi yılda 4 kez yayınlanıyor.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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