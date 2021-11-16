Son dakika haber... Dünya Ticaret Örgütü: Arz darboğazları nedeniyle küresel mal ticareti yavaşlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Dünya Ticaret Örgütü: Arz darboğazları nedeniyle küresel mal ticareti yavaşlıyor

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Dünya Ticaret Örgütü: Arz darboğazları nedeniyle küresel mal ticareti yavaşlıyor

Edinilen son dakika haberine göre Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Mal Ticareti Barometresi, kritik sektördeki arz kesintileri nedeniyle küresel mal ticaretin yavaşladığını gösterdi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Mal Ticareti Barometresi, kritik sektördeki arz kesintileri nedeniyle küresel mal ticaretin yavaşladığını gösterdi.

DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Kasım Raporu'nu yayımladı. Buna göre, DTÖ Mal Ticareti Barometresi, ağustostaki 2016'dan bu yana en yüksek seviye olan 110,4 puandan kasımda 99,5 puana geriledi.

Barometredeki düşüş, küresel mal ticaretinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk şokunun sonra keskin bir toparlanmanın ardından yavaşlamaya başladığını gösterdi.

DTÖ raporunda, barometredeki düşüşe ithalat talebinde azalma, otomobil ve yarı iletkenler gibi geniş çapta ticareti yapılan malların üretim ve arzının kesintiye uğramasının katkıda bulunduğu belirtildi.

Raporda, küresel ticaret görünümün aşağı yönlü riskler, bölgesel farklılıklar ve küresel hizmet ticaretinin devam eden zayıflığının "gölgesinde" kaldığı kaydedildi.

Barometredeki 100'den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altındaki büyümeye işaret ediyor. DTÖ Küresel Mal Ticareti Barometresi yılda 4 kez yayınlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni detaylar çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni detaylar çıktı

 Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title