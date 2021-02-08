Son dakika haber: Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışları Dubai'de başlayacak
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Son dakika haber: Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışları Dubai'de başlayacak

08.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:32
Son dakika haber: Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışları Dubai'de başlayacak

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl ertelenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'in 2021 sezonu, 10-13 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek seriyle başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl ertelenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'in 2021 sezonu, 10-13 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek seriyle başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan niteliği taşıyan ve 8 turnuva olarak yapılması planlanan yarışlarda mücadele edecek Türk sporcular şunlar:

"Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet, Rabia Cirit, Dilba Şen, Abdullah Ilgaz, Gökhan Akın, Enes Şahin, Hamza Doğan, Tarık Taha Buyrukoğlu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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