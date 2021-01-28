Son dakika haber | Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 26 milyonu aştı
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Son dakika haber | Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 26 milyonu aştı

28.01.2021 22:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:46
Son dakika haber | Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 26 milyonu aştı

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlerin sayısı dünya genelinde 26 milyonu geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlerin sayısı dünya genelinde 26 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 26 milyon 5 bin 853'e ulaştı.

Tedavi görenlerin 25 milyon 899 bin 115'inde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 110 bin 216 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 9 milyon 830 bin 361 kişiyle "aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke" oldu.

ABD'yi 2 milyon 811 bin 833 ile Fransa, 1 milyon 966 bin 672 ile İngiltere, 992 bin 732 ile Brezilya, 630 bin 338 ile Belçika, 492 bin 901 ile Rusya, 474 bin 617 ile İtalya, 355 bin 136 ile Sırbistan, 290 bin 685 ile Meksika ve 248 bin 779 ile Almanya izledi.

Türkiye'de 91 bin 297 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor, bunlardan 1751'ini ise ağır hastalar oluşturuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 101 milyon 746 bini aşarken, virüs nedeniyle 2 milyon 192 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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