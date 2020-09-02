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Son dakika haber | Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 26 milyonu aştı

Gelen son dakika haberlerine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 26 milyonu geçti.

Son dakika haber | Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 26 milyonu aştı
02.09.2020 19:25 | Son Güncelleme: 02.09.2020 19:28

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 26 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 26 milyon 8 bin 509'a ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 6 milyon 268 bin 507 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla Brezilya (3 milyon 952 bin 790), Hindistan (3 milyon 823 bin 449), Rusya (1 milyon 5 bin), Peru (657 bin 129), Güney Afrika (628 bin 259), Kolombiya (624 bin 69), Meksika (606 bin 36), İspanya (470 bin 973), Arjantin (428 bin 239) ve Şili (413 bin 145) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı 271 bin 705'e ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 863 bin 137 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 18 milyon 278 bin 880 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 866 bin 492 aktif vaka bulunuyor.

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Kaynak: AA

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