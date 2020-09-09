Son dakika haber... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 901 bin 916'ya yükseldi Son dakika haberleri... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 901 bin 916'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 742 bin 816'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 901 bin 916'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 742 bin 816'ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 19 milyon 833 bin 287'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 514 bin 231 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 194 bin 32'ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 165 bin 124 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 127 bin 517'ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 696 bin 190'a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 123 olarak rapor edildi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 22 BİN 542'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 22 bin 542'ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 391 bin 112'ye çıktığı açıklandı.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 6 bin 544 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 335 bin 524'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 87 bin 836 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 726 olduğu aktarıldı.

İtalya'da son 24 saatte 1370 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 10 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 280 bin 153'e, toplam can kaybı ise 35 bin 563'e ulaştı. Ülkede 210 bin 801 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi

Kaynak: DHA