Son dakika haber... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 835 bin 648'e yükseldi Son dakika haberleri... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 835 bin 648'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 630 bin 592'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 835 bin 648'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 630 bin 592'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 17 milyon 95 bin 577'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 48 bin 317 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 184 bin 803'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'nci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 764 bin 493 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 118 bin 726'ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 621 bin 997 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 277 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 11 bin 72 olurken, vaka sayısı 404 bin 102'ye yükseldi.

AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İtalya'da toplam vaka sayısı 263 bin 949 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 463 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 240 bin 565 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 359 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 884 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 83 bin 500 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 21 BİN 137'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 21 bin 137'ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 367 bin 796'ya çıktığı açıklandı.

Kaynak: DHA