Son dakika haber: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 797 bin 158'e yükseldi Bir son dakika haberine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 797 bin 158'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 865 bin 970'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 797 bin 158'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 865 bin 970'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 15 milyon 520 bin 905'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 746 bin 534 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 177 bin 426'ya ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'nci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 505 bin 97 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 112 bin 423'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 567 bin 59 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 34 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 10 bin 671 olurken, vaka sayısı 391 bin 849'a yükseldi.

AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARIİtalya'da toplam vaka sayısı 256 bin 118 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 418 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 231 bin 284 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 324 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 976 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 80 bin 178 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 20 BİN 264'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 20 bin 264'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 352 bin 558'e çıktığı açıklandı.

Kaynak: DHA