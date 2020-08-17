Son dakika haber: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 773 bin 95'e yükseldi
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Son dakika haber: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 773 bin 95'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 773 bin 95'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 827 bin 459'a yükseldi.

Son dakika haber: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 773 bin 95'e yükseldi
17.08.2020 09:18 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:47

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 773 bin 95'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 827 bin 459'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 14 milyon 564 bin 827'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 566 bin 632 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 173 bin 128'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'nci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 340 bin 197 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 107 bin 879'a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7'nci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 535 bin 946 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 281 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 10 bin 452 olurken, vaka sayısı 385 bin 946'ya yükseldi.AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARIİtalya'da toplam vaka sayısı 253 bin 915 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 396 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 224 bin 997 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 290 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 939 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 78 bin 323 kişinin enfekte olduğu açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 19 BİN 639'A ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 19 bin 639'a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 343 bin 203'e çıktığı açıklandı.


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Kaynak: DHA

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