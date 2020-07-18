Son dakika haber: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 599 bin 438'e yükseldi
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Son dakika haber: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 599 bin 438'e yükseldi

Son dakika dünya haberine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 599 bin 438'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 194 bin 795'e yükseldi.

Son dakika haber: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 599 bin 438'e yükseldi
18.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:45

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 599 bin 438'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 194 bin 795'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 470 bin 448'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 48 bin 697 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 77 bin 932'ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Hindistan'da virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 291 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 40 bin 746'ta ulaştı.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO YÜKSELİYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 345 bin 537 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 799 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 8 bin 347 olurken vaka sayısı 326 bin 539'a yükseldi.

MEKSİKA'DA ÖLÜ SAYISI 38 BİN 310

Meksika'da son 24 saatte 7 bin 257 yeni vaka açıklanırken; 736 kişinin de hayatını kaybettiği raporlandı. Ülkede vaka sayısı toplamda 331 bin 298 olurken, ölü sayısı ise toplamda 38 bin 310 olarak açıklandı.

AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Avrupa'da ise İspanya'da vaka sayısı 307 bin 335 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 420 olarak açıklandı. İngiltere'de vaka sayısı 293 bin 239 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 233'e yükseldiği açıklandı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 13 BİN 791'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 13 bin 791'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 269 bin 440'a çıktığı açıklandı.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 599 bin 438'e yükseldi  

Çin, – Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 599 bin 438'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 194 bin 795'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 470 bin 448'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 48 bin 697 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 77 bin 932'ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Hindistan'da virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 291 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 40 bin 746'ta ulaştı.GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO YÜKSELİYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 345 bin 537 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 799 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 8 bin 347 olurken vaka sayısı 326 bin 539'a yükseldi.

MEKSİKA'DA ÖLÜ SAYISI 38 BİN 310

Meksika'da son 24 saatte 7 bin 257 yeni vaka açıklanırken; 736 kişinin de hayatını kaybettiği raporlandı. Ülkede vaka sayısı toplamda 331 bin 298 olurken, ölü sayısı ise toplamda 38 bin 310 olarak açıklandı.

AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Avrupa'da ise İspanya'da vaka sayısı 307 bin 335 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 420 olarak açıklandı. İngiltere'de vaka sayısı 293 bin 239 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 233'e yükseldiği açıklandı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 13 BİN 791'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 13 bin 791'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 269 bin 440'a çıktığı açıklandı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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