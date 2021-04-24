Son dakika haber | Dünya çocukları İzmir'de buluştu

Son dakika haberler... İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen İzmir Çocuk Buluşmasında yurt içinden, yurt dışından ve İzmir'in dünyadaki kardeş şehirlerinden çocuklar çevrim içi etkinlikte bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen İzmir Çocuk Buluşmasında yurt içinden, yurt dışından ve İzmir'in dünyadaki kardeş şehirlerinden çocuklar çevrim içi etkinlikte bir araya geldi. Açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm dünyanın çocuklarına bir armağan. Bugün çocuklarımız, tüm dünyanın çocuklarıyla buluşuyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çevrim içi İzmir Çocuk Buluşması düzenledi.

Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesine kurulan dev ekranlarla yurt içinden, yurt dışından ve İzmir'in dünyadaki kardeş kentlerinden çocuklar çevrim içi olarak bir araya geldi. Aralarında Bremen, Volgograd ve Lefkoşa'nın belediye başkanlarının da olduğu kentlerden gelen video kayıtlarına, dünyanın farklı kentlerindeki çocuklardan gelen müzik dinletileri, gösteriler, şiirler ve 23 Nisan mesajlarını içeren görüntüler eşlik etti.

Tüm dünya çocuklarına armağan

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açılış konuşmasında, "Bugün Cumhuriyetimizin kurulması yolunda en önemli adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101'inci kuruluş günü. Bugün, aynı zamanda 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bunu çocuklara armağan edişinin 101'inci yılı. Pandemi nedeniyle 23 Nisan'ı coşkuyla kutlayamıyoruz; ancak dünyanın birçok yerinden kardeş kentlerimizin çocuklarıyla çocuklarımızın kuracağı bu köprünün heyecanını yaşıyoruz. Dünyada ilk kez bir liderin çocuklara armağan ettiği bir bayram olan 23 Nisan, sadece bizim çocuklarımıza değil, tüm dünyanın çocuklarına bir armağan. Bugün çocuklarımız, tüm dünyanın çocuklarıyla buluşuyor. Dünyanın her yerinden etkinliğimize katılacak çocuklarımıza İzmir'e hoş geldiniz diyorum" dedi.

Soyer: "Sizlerin haklarına sahip çıkacağız"

Rusya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Brezilya'dan Macaristan'a, Bosna Hersek'ten Çin'e, Slovenya'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne kadar dünyanın dört bir yanından buluşmaya çevrim içi katılan çocuklar şiir okudu, şarkı söyledi, enstrüman çaldı ve 23 Nisan mesajlarını dünya çocuklarıyla paylaştı. Başkan Soyer de, canlı yayın bağlantılarına eşlik etti. Fransa'dan bağlanan Michele Dickes ile Hırvatistan'dan katılan Eva ve Anna, Başkan Soyer ile 23 Nisan'a ilişkin duygularını paylaştı. Buluşmada Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Merkezinden 8 yaşındaki Mina Kahyaoğlu ve Ömer Altuğ Durmaz, Masal Evi'nden 3 yaşındaki Sena Örnek ve 4 yaşındaki Yiğitcan Kazancı da eşlik etti.

Mina Kahyaoğlu'nun "Biz çocuklar sizin için ne ifade ediyoruz" sorusuna Soyer şöyle cevap verdi:

"Siz geleceğin büyüklerisiniz ama şimdi de bu şehrin ortaklarısınız. Yani çocuk olarak haklarınız var. Sizlerin haklarına sahip çıkmak için belediye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Öte yandan, Gürcistan'ın Batum kentinden çocuklar yerel danslarını icra ettikleri bir video gönderirken, Güney Kore'deki kardeş kent Hamyang-Gun'daki çocuklar geleneksel Çin müzik aleti olan Guzheng (Çin Zihteri) ile yaptıkları müzik performansıyla etkinliğe renk kattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı