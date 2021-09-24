Son dakika haber! Dünya Bankası: Lübnan'da hükümetin elektrik kriziyle başa çıkmasına yardımcı olmak önceliğimizdir

Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha, Lübnan'da hükümetin elektrik kriziyle başa çıkmasına yardımın öncelikli gündemleri olduğunu söyledi.

Lübnan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kumar Jha ve beraberindeki heyet, başkent Beyrut'ta Maliye Bakanı Yusuf el-Halil ile bir araya geldi.

Lübnan'ın Dünya Bankası ile yürüttüğü projelerin ele alındığı görüşmede, mevcut ekonomik krizden dolayı ülkenin öncelikli konuları konuşuldu.

Kumar Jha, toplantıda Lübnan'ın karşı karşıya olduğu en kritik konuları görüştüklerini ve Dünya Bankası'nın söz konusu konularda Lübnan'ı nasıl destekleyebileceğine odaklandıklarını belirtti.

Dünya Bankası yetkilisi Kumar Jha, şunları söyledi:

"Hükümetin elektrik kriziyle başa çıkmasına yardımcı olmak önceliğimizdir. Bizler, hükümetin bu sektördeki zorluklarla mücadelesinin yanı sıra sorunun çözümü için Lübnan'a doğal gaz ve enerji tedariki konusunda ortak ülkelerle çalışmaya hazırız. Bu sektör çok önemli olduğundan dolayı katkılarımızla ortak olmak istiyoruz."

Ülkede 200 binden fazla aileye yardım sağlayacak sosyal güvenlik ağı projesinin hızlandırılması konusunu da ele aldıklarını dile getiren Kumar Jha, söz konusu projeye hem Lübnan hükümetinin hem de kendilerinin öncelik verdiğini kaydetti.

Lübnan'da çocukların okullara geri dönmesinin önemini de konuştuklarını aktaran Kumar Jha, ülkedeki krizlerle başa çıkma çabalarına hazır olduklarını teyit ettiklerini ifade etti.

Ülkedeki elektrik krizi

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde birkaç aydır günlük enerji kesintileri 20 saati buluyor. Lübnan'ın normal şatlarda elektrik ihtiyacı yaklaşık 3200 megavat iken söz konusu krizler nedeniyle bu üretim 500 megavata kadar geriledi.

Lübnan Elektrik Kurumu'nun hizmet veremediği saatlerde vatandaşlara elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri, Merkez Bankası'nın düşük kurdan sağladığı akaryakıtı piyasada bulamadıkları ve karaborsadan fahiş fiyatla satın aldıkları gerekçesiyle faturaları da ona göre yüksek tutuyor.

Ürdün, Mısır, Lübnan ve Beşşar Esed rejimi Enerji Bakanları 8 Eylül'de, Ürdün'ün başkenti Amman'da dörtlü toplantı gerçekleştirmiş ve Lübnan'a enerji tedariki konusunda hazırlanan yol haritası üzerinde anlaşma sağlanmıştı.