Son dakika haber... Dün saat 19.08'de yayımlanan "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı" başlıklı haberimizi iptal ederek aşağıdaki haberi...
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Son dakika haber... Dün saat 19.08'de yayımlanan "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı" başlıklı haberimizi iptal ederek aşağıdaki haberi...

27.12.2020 01:13 | Son Güncelleme: 27.12.2020 01:17
Son dakika haber... Dün saat 19.08'de yayımlanan

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un birlik, beraberlik, bağımsızlık ve vatan tutkusunu tasvir ettiği eserleri, milli şuurun beslendiği önemli kaynaklar arasında yer almaya devam ettiğini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un birlik, beraberlik, bağımsızlık ve vatan tutkusunu tasvir ettiği eserleri, milli şuurun beslendiği önemli kaynaklar arasında yer almaya devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtuluş Savaşı'nın manifestosu ve milli irade beyanı olan İstiklal Marşı'nın şairi merhum Mehmet Akif Ersoy'un aziz milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mütefekkir, münevver ve edip kişiliğiyle Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin istiklal ve istikbal mücadelesinde şehir şehir dolaşarak Anadolu'da bağımsızlık ateşinin alevlenmesine katkı vermiştir. Onun birlik, beraberlik, bağımsızlık ve vatan tutkusunu tasvir ettiği eserleri, milli şuurun beslendiği önemli kaynaklarımız arasında yer almaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un, "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez/ Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez" mısralarının birlik, beraberlik, kardeşliği korumanın ne kadar önemli olduğunun en veciz ifadeleri haline geldiğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlere bağlılığını İstiklal Marşı'nda ve diğer kıymetli eserlerinde tecessüm ettiren Mehmet Akif Ersoy'un bu mirasını gelecek nesillere aktarmayı, onun düşünce ve ideallerini yaşatmayı önemli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz. Milli Mücadele'mizin İstiklal Marşı'mızda karşılığını bulan irade, inanç ve kararlılığına her zaman ve koşulda sahip çıkmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olan 2021'in 'İstiklal Marşı Yılı' olması yönündeki kararını takdir ve tebrik ediyorum. Ebediyete irtihalinin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a Allah'tan rahmet diliyor, kendisini hürmet ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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