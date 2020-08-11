Son dakika haber! Dumlupınar Şehitliği'nde gün batımı
Bir son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolda Başkomutan Meydan Muharebesi kazanılarak Kurtuluş Savaşı'nın taçlandırıldığı, Mehmetçiğin yeniden destanlaştığı Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte gün batımı güzel görüntüler oluşturdu.
11.08.2020 23:20 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:34
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolda Başkomutan Meydan Muharebesi kazanılarak Kurtuluş Savaşı'nın taçlandırıldığı, Mehmetçiğin yeniden destanlaştığı Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte gün batımı güzel görüntüler oluşturdu.
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Kaynak: AA