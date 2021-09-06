Son dakika haber! Dükkanını bastığı kardeşini tüfekle vurma anı kamerada
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Son dakika haber! Dükkanını bastığı kardeşini tüfekle vurma anı kamerada

Son dakika haber! Dükkanını bastığı kardeşini tüfekle vurma anı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ADANA'da tartıştığı kardeşinin dükkanını pompalı tüfekle basıp yaralayan Abdülaziz T., tutuklandı.

ADANA'da tartıştığı kardeşinin dükkanını pompalı tüfekle basıp yaralayan Abdülaziz T., tutuklandı. Saldırı anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde bakkal işleten Mehmet Salih T., 23 Ağustos'ta sürekli tartıştığı kardeşi Abdülaziz T.'nin evi terk etmesini isteyerek dükkanına gitti. Bu duruma sinirlenen Abdülaziz T., yanına aldığı pompalı tüfek ile kardeşinin dükkanını bastı.

Burada da tartışan kardeşlerden Abdülaziz T., pompalı tüfekle Mehmet Salih T.'yi bacaklarından vurdu. Yaralanan Mehmet Salih T., tezgahın üzerinden atlayarak kardeşini engellemeye çalıştı fakat yeniden vuruldu. Mehmet Salih T., kanlar içinde yere yığılırken, Abdülaziz T. olay yerinden kaçtı. Bu anlar, saniye saniye iş yeri kamerasına yansıdı.POLİS MERKEZİNE GİDEREK TESLİM OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Mehmet Salih T.'yi Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırdı. Taksi ile olay yerinden kaçan Abdülaziz T. ise Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Polisteki ifadesinde kardeşini, kendisini evden kovduğu için vurduğunu öne süren Abdülaziz T., tutuklandı. Mehmet Salih T. ise bir haftalık tedavisinin ardından taburcu edildi.


Son dakika haber! Dükkanını bastığı kardeşini tüfekle vurma anı kamerada
Son dakika haber! Dükkanını bastığı kardeşini tüfekle vurma anı kamerada
Son dakika haber! Dükkanını bastığı kardeşini tüfekle vurma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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