Son dakika haber | Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: - Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı Adıyaman'ın Besni ilçesinde düğünden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin bir başka otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

- Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde düğünden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin bir başka otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Celal Parlak idaresindeki 27 RL 914 plakalı Renault marka otomobil ile bir yakınlarının düğün töreninden dönen Seval Aydınlık idaresindeki 44 ABG 139 Renault marka otomobil, Besni'ye bağlı Sugözü köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Celal Parlak ile Seval Aydınlık ve araçlarda bulunan Orhan Aydınlık, Zeynep Ayza Aydınlık ve ismi henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Kuyu