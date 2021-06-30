Son dakika haber... Düğünde yaşanan takı krizi mahalleye taştı, o anlar kameraya böyle yansıdı
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Son dakika haber... Düğünde yaşanan takı krizi mahalleye taştı, o anlar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Düğünde yaşanan takı krizi mahalleye taştı, o anlar kameraya böyle yansıdı Dünürler kavga etti, sinir krizi geçiren gelin arabayı yumrukladı Altınlarını bırakıp düğünden kaçan gelin kamerada Esenyurt'ta bir düğünde kız tarafı ile erkek tarafı arasında takı kavgası yaşandı.

Düğünde yaşanan takı krizi mahalleye taştı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Dünürler kavga etti, sinir krizi geçiren gelin arabayı yumrukladı

Altınlarını bırakıp düğünden kaçan gelin kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir düğünde kız tarafı ile erkek tarafı arasında takı kavgası yaşandı. Takılarını bırakan gelin, babası ile birlikte düğünden çıktı. Kapı önünde dünürler arasında yaşanan kavgada sinir krizi geçiren gelin, arabayı yumrukladı. Gelinin düğünden kaçışı ve kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre düğünde takı nedeniyle gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı. Duruma sinirlenen gelinin babası, kızını da alarak düğünü terk etti. Kapı önünde büyüyen tartışma dünürler arasında kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada sinir krizi geçiren gelin, arabayı yumrukladı. Yarım kalan düğünün ardından babasının arabasına binen gelin, olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haber... Düğünde yaşanan takı krizi mahalleye taştı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika haber... Düğünde yaşanan takı krizi mahalleye taştı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika haber... Düğünde yaşanan takı krizi mahalleye taştı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika haber... Düğünde yaşanan takı krizi mahalleye taştı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli

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