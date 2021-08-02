Son dakika haber... Düğün yolunda kazada ölenler gözyaşlarıyla uğurlandı

Son dakika haber: Adana'nın Kozan ilçesinde, düğün yolundaki otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, düğün yolundaki otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Dün Feke-Kozan karayolunda meydana gelen kazada, Osman Ordu (55) yönetimindeki 01 RU 709 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen, köylerde züccaciye satışı yapan Halil Kayabaşı'nın kullandığı 01 AEG 645 plakalı minibüsle Horzum Terskan mevkiinde kafa kafaya çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü Osman Ordu ile aynı araçta bulunan eşi Hatice Ordu (50), kızları Nurcan Ordu (21), Rabia (18) ve Meryem (16) hayatlarını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden Ordu ailesi için Kozan'daki Ağlıboğaz Mezarlığında tören düzenlendi.

Osman Ordu'nun cenaze namazını imam hatip lisesi mezunu ağabeyi Adem Ordu kıldırdı. Annesini babasını ve kız kardeşlerini son yolculuğuna uğurlayan Nurullah Ordu ise yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Değirmenuşağı ve çevre köylerden gelen yüzlerce vatandaş Ordu ailesi için gözyaşı döktü.

Namazın ardından 5 kişinin cenazesi toprağa verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı