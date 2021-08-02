Son dakika haber... Düğün yolunda kazada ölenler gözyaşlarıyla uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Düğün yolunda kazada ölenler gözyaşlarıyla uğurlandı

Son dakika haber... Düğün yolunda kazada ölenler gözyaşlarıyla uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Adana'nın Kozan ilçesinde, düğün yolundaki otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, düğün yolundaki otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Dün Feke-Kozan karayolunda meydana gelen kazada, Osman Ordu (55) yönetimindeki 01 RU 709 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen, köylerde züccaciye satışı yapan Halil Kayabaşı'nın kullandığı 01 AEG 645 plakalı minibüsle Horzum Terskan mevkiinde kafa kafaya çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü Osman Ordu ile aynı araçta bulunan eşi Hatice Ordu (50), kızları Nurcan Ordu (21), Rabia (18) ve Meryem (16) hayatlarını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden Ordu ailesi için Kozan'daki Ağlıboğaz Mezarlığında tören düzenlendi.

Osman Ordu'nun cenaze namazını imam hatip lisesi mezunu ağabeyi Adem Ordu kıldırdı. Annesini babasını ve kız kardeşlerini son yolculuğuna uğurlayan Nurullah Ordu ise yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Değirmenuşağı ve çevre köylerden gelen yüzlerce vatandaş Ordu ailesi için gözyaşı döktü.

Namazın ardından 5 kişinin cenazesi toprağa verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düğün yolunca feci kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Düğün yolunca feci kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi
Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Haydar Aliyev Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Gülşen Müge Anlı Şeyma Subaşı Sevda Erginci
Spor Muslera Can Bartu Metin Oktay Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Düğün yolunda kazada ölenler gözyaşlarıyla uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 01:16:27. #1.14#

title