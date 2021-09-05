Son dakika haber | Düğün magandalarının uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtığı anlar kamerada
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Son dakika haber | Düğün magandalarının uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Düğün magandalarının uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtığı anlar kamerada Bursa'da düğün eğlencesinde magandalar, uzun namlulu silahlarla evin çatısından havaya ateş açtı.

Düğün magandalarının uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtığı anlar kamerada

BURSA - Bursa'da düğün eğlencesinde magandalar, uzun namlulu silahlarla evin çatısından havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Tarihi Cumalıkızık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün olduğu sırada bir grup genç çatıya çıktı. Çatıya çıktıkları sırada ellerine uzun namlulu silah alarak havaya çok sayıda ateş açtı. Bir diğer görüntüde ise düğünde 2 şahıs kalabalığın içinden tabanca ile havaya çok sayıda ateş açtı. Bunu gören vatandaşlar hemen cep telefonları ile bu anları kayıt altına aldı.

Havaya ateş açarken yanlarında küçük çocukların bulunduğu ise dikkatlerden kaçmadı. Polis ekipleri ise bu görüntülerin ardından ateş açan sahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber | Düğün magandalarının uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtığı anlar kamerada
Son dakika haber | Düğün magandalarının uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtığı anlar kamerada
Son dakika haber | Düğün magandalarının uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtığı anlar kamerada
Son dakika haber | Düğün magandalarının uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

Son dakika! Bursa'da düğünde uzun namlulu silahla ateş açtılar
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