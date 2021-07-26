Son dakika haber | Düğün konvoyundan havaya ateş açan güvenlik görevlisi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Düğün konvoyundan havaya ateş açan güvenlik görevlisi gözaltına alındı

Son dakika haber | Düğün konvoyundan havaya ateş açan güvenlik görevlisi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da ruhsatsız tabancası ile katıldığı düğün konvoyunda araç içerisinden havaya ateş açan güvenlik görevlisi polisin dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da ruhsatsız tabancası ile katıldığı düğün konvoyunda araç içerisinden havaya ateş açan güvenlik görevlisi polisin dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Dörtyol Mahallesi, Otogar Kavaşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar- İzmir yolundan otogar istikametine doğru gelen düğün konvoyu içerisindeki üstü açık bir araçtan havaya ateş açıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Konvoyu Otogar Kavaşağı'nda durduran ekipler havaya ateş açıldığı belirtilen araca yöneldikleri esnada sürücüsünün konvoy içerisindeki 03 DT 798 plakalı bir araca yöneldiğini fark etti. Bunun üzerine her iki araçta da arama yapan ekipler 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. İçerisinde 7 adet mermi bulunan tabancanın yapılan incelemede tabancanın ruhsatsız olduğu belirlendi. Polis ardından havaya ateş açan ve tabancanın sahibi olduğu öne sürülen B.T., isimli şahsı gözaltına aldı. Yakalanan şahsın güvenlik görevlisi olduğunu öğrenildi.

Olayla ilgili Milli Birlik Polis Merkezi Amirliği tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dükkan sahibini bile şaşırtan hırsızlık! 10 katlı düğün pastanı çalıp böyle kaçırdılar
Dükkan sahibini bile şaşırtan hırsızlık! 10 katlı düğün pastanı çalıp böyle kaçırdılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik Mustafa Varank Mustafa Destici Abdurrahman Bulut
Magazin Derya Uluğ İrem Derici Fatma Girik Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Aytaç Kara Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Düğün konvoyundan havaya ateş açan güvenlik görevlisi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 11:56:56. #1.16#

title