Son dakika haber... Düğün konvoyundaki motosikletlilerden tehlikeli hareketler
Son dakika haberine göre Kayseri'de kaydedilen görüntülerde düğün konvoyundaki motosikletlilerin tehlikeli hareketleri vatandaşlar tarafından görüntülendi.
23.07.2020 09:42 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:46
Kayseri'de kaydedilen görüntülerde düğün konvoyundaki motosikletlilerin tehlikeli hareketleri vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Erciyes Bulvarı'nda kaydedilen görüntülerde düğün konvoyunda bulunan motosikletliler dikkat çekti. Araçların arasından makas atarak hız yapan motosikletliler bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA