Son dakika haberi: Düğün konvoyunda havaya rastgele ateş etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Düğün konvoyunda havaya rastgele ateş etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Düğün konvoyunda havaya rastgele ateş ettiANKARA'da bir kişi, düğün çıkışı oluşturulan konvoyda tabancayla havaya rastgele ateş açtı.

Düğün konvoyunda havaya rastgele ateş etti

ANKARA'da bir kişi, düğün çıkışı oluşturulan konvoyda tabancayla havaya rastgele ateş açtı. O anlar vatandaşın telefonu kamerasına yansındı.

Olay, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, düğün çıkışı oluşturulan konvoyda 06 MPH 58 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, hareket halindeyken eline aldığı tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Magandanın rastgele ateş ettiği anlar bir başka vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan video, vatandaşlar tarafında tepki toplarken polis soruşturma başlattı.

Son dakika haberi: Düğün konvoyunda havaya rastgele ateş etti
Son dakika haberi: Düğün konvoyunda havaya rastgele ateş etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Selçuk Tekay İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Aytaç Kara Gareth Bale Okay Yokuşlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Düğün konvoyunda havaya rastgele ateş etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 00:10:35. #1.15#

title