Son dakika haber: Düğün eğlencesinde rastgele açılan ateşle kolundan yaralandı
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Son dakika haber: Düğün eğlencesinde rastgele açılan ateşle kolundan yaralandı

Son dakika haber: Düğün eğlencesinde rastgele açılan ateşle kolundan yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yapılan düğün eğlencesinde silahlarla rastgele açılan ateş sonucu 1 kişi kolundan yaralandı.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yapılan düğün eğlencesinde silahlarla rastgele açılan ateş sonucu 1 kişi kolundan yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Kıbrıscık ilçesine bağlı Köseler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde yapılan düğün eğlencesinde yanında silah bulunduran bazı vatandaşlar rastgele ateş etti. Silahlardan çıkan kurşunlardan bir tanesi düğün eğlencesine katılan Ş.İ.'nin koluna isabet etti.

Kolundan vurulan Ş.İ., acı içinde düğüne katılanlardan yardım istedi. Özel bir araca bindirilen Ş.İ., hastaneye götürülürken durum 112 Sağlık ekiplerine de bildirildi.

Yaralı Ş.İ. yol üzerinde bulunduğu araçtan alınarak ambulansa konularak tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, Ş.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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