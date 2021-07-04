Son dakika haber... Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan gençlerin ebedi dostlukları ölümle son buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan gençlerin ebedi dostlukları ölümle son buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan gençlerin ebedi dostlukları ölümle son buldu Gençlerden geriye ayakkabıları ve elektrikli bisikletin anahtarı kaldı Antalya'da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan gençlerin ebedi dostlukları ölümle son buldu

Gençlerden geriye ayakkabıları ve elektrikli bisikletin anahtarı kaldı

ANTALYA - Antalya'da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın çocukluktan beri birlikte oldukları ve Yusuf İlker Yavuz'un 20 gün sonra yapılacak olan düğün davetiyesini dağıttıkları öğrenildi. Kazadan geriye ise gençlerden birisinin ayakkabısı ve elektrikli bisikletin anahtarı kaldı.

Kaza, dün gece 01.30 sıralarında Akşu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf İlker Yavuz ve Mehmet Koç'un bulunduğu elektrikli bisikletle sürücüsü belirlenmeyen 07 APT 607 plakalı Volkswagen Golf marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Yavuz ile Koç, yola savruldu. Otomobil sürücüsü ise iddiaya göre aracını bırakıp olay yerinden kaçtı.

Önce kaçtı, sonra teslim oldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz ve Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. İsmi S. O olduğu öğrenilen kadın sürücü, saat 02.35 sıralarında Kemerağzı Mahallesinde bulunup teslim olmak istediğini bildirmesi üzerine polis ekipleri, belirtilen adrese giderek sürücüyü yakaladı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yan yana toprağa verilecek

Gençlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gençlerin cenazelerin sabah saatlerinde alınarak toprağa verilmek üzere Karaman'ın Sarıveriler İlçesi Göktepe Kasabası Çukurbağ Mahallesi'ne götürüldü. Öte yandan kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın çocukluk bu yana arkadaş oldukları ve birbirlerinden hiç ayrılmadıkları, Yusuf İlker Yavuz'un 20 gün sonra yapılacak olan düğün davetiyesini dağıttıkları öğrenildi. İki genç arkadaşın ailelerin talebi üzerine yan yana toprağa verilecekleri öğrenildi.

Gençlerden kaza yerinden geriye ayakkabıları, elektrikli bisikletin anahtarı ve çakmakları kalması yürekleri burktu. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Son dakika haber... Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan gençlerin ebedi dostlukları ölümle son buldu
Son dakika haber... Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan gençlerin ebedi dostlukları ölümle son buldu
Son dakika haber... Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan gençlerin ebedi dostlukları ölümle son buldu
Son dakika haber... Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan gençlerin ebedi dostlukları ölümle son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hilal Kara

Arkadaşının uyarısına rağmen üst geçidi kullanmayan hemşireye otomobil çarptı! O anlar kamerada
Arkadaşının uyarısına rağmen üst geçidi kullanmayan hemşireye otomobil çarptı! O anlar kamerada
Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan iki arkadaş kazada can verdi
Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan iki arkadaş kazada can verdi
Son dakika... İstanbul'da polisle düğün konvoyu arasında nefes kesen kovalamaca kamerada
Son dakika... İstanbul'da polisle düğün konvoyu arasında nefes kesen kovalamaca kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mehmet Kasapoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burak Özçivit İbrahim Selim Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Burak Elmas Abdullah Avcı Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan gençlerin ebedi dostlukları ölümle son buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 12:24:58. #1.16#

title