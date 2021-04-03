Son dakika haber: Düden Gölü'nün su seviyesindeki düşüş doğaseverleri tedirgin ediyor
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Son dakika haber: Düden Gölü'nün su seviyesindeki düşüş doğaseverleri tedirgin ediyor

Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Kültür Sanat
Son dakika haber: Düden Gölü'nün su seviyesindeki düşüş doğaseverleri tedirgin ediyor

Son dakika kültür sanat haberi: Konya'nın Kulu ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan, binlerce kuşa ev sahipliği yapan Düden Gölü'nün su seviyesinin geçen senelere göre yarı yarıya düşmesi doğaseverleri endişelendiriyor.

Konya'nın Kulu ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan, binlerce kuşa ev sahipliği yapan Düden Gölü'nün su seviyesinin geçen senelere göre yarı yarıya düşmesi doğaseverleri endişelendiriyor.

Tuz Gölü çevresinde yer alan, yaz ördeği, dikkuyruk, flamingo, angut ve çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapan Düden Gölü'nün su seviyesi, beklenen yağışın alınmamasıyla önemli oranda düştü.

Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Uludağ, AA muhabirine, kuraklığın boyutlarının göldeki yansımalarının üzücü olduğunu söyledi.

Uludağ, günden güne suların çekilmesiyle kuşların yaşam alanlarının daraldığına işaret etti.

Kış aylarında gölün dolu olduğuna dikkati çeken Uludağ, şöyle konuştu:

"Geçen yıllarda gölde kuş türü çok olurdu ancak şu an ağlanacak hali var. Çiftçilerimizden yardım istiyorum. Yeraltı sularımızı heba etmeyelim, damlama sistemi kullanalım. Buralar suyla dolardı, imkanı yok giremezdik. Hiç kuş türü kalmamış, hayat ölmüş ve doğa mahvolmuş. Şu an bulunduğumuz nokta gölün doğusu, 'Sekiz Adalar' deriz. Kuşlar buraya yuva yapardı. Eskiden imkanı yok girilmezdi, şu anda arabayla bile giriliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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