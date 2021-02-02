Son dakika haber: DSP Başkanlık Kurulu yılın ilk toplantısını yaptı

Son dakika haberleri: Demokratik Sol Parti (DSP) Başkanlık Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni anayasa çağrısının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, TBMM Başkanı'nın başkanlığında, seçimlere katılma yeterliliğini kazanan siyasi partiler, sendika konfederasyonları, meslek odaları ve...

Demokratik Sol Parti (DSP) Başkanlık Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni anayasa çağrısının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, TBMM Başkanı'nın başkanlığında, seçimlere katılma yeterliliğini kazanan siyasi partiler, sendika konfederasyonları, meslek odaları ve STK'ların katılımıyla çalıştay toplanmasını önerdi.

DSP Başkanlık Kurulu, Genel Başkan Önder Aksakal başkanlığında Parti Genel Merkezinde toplandı.

Yaşanan iç ve dış gelişmeler ile örgütsel çalışmaların değerlendirildiği toplantı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası "Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir." açıklamasının olumlu bir gelişme olduğu kaydedildi.

Yapılması önerilen çalışmaların yöntemi konusuna da değinilen açıklamada, TBMM Başkanı'nın başkanlığında, seçimlere katılma yeterliliğini kazanan siyasi partiler başta olmak üzere, sendika konfederasyonları, meslek odaları ve STK'ların da katılımıyla büyük bir çalıştayın toplanması önerildi.

Ekonomide yaşanan sıkıntılı sürecin en aza indirilebilmesi için üretim mekanizmalarının mutlaka harekete geçirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, etkili tedbirlerle, iyi denetleme sistemi kurgulanarak, başta yiyecek-içecek mekanlarının yeniden faaliyete geçmesi gerektiği aktarıldı.

Okullarda yüz yüze eğitimle ilgili önerilerin eleştirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köy okullarında yüz yüze eğitimin başlatılması kararı içeriği boş bir tasarruftur. Zira büyükşehirler dışındaki illerimizdeki köylerde ne toplumsal yaşam, dolayısıyla ne de okul kalmıştır. Özel okullara kayıt yenileme dönemine rastlayan bu açıklamanın zamanlamasının ne denli manidar olduğu ayrı bir değerlendirme konusu olsa da esasen yapılması gereken, atama bekleyen öğretmenlerin en kısa zamanda atamalarının yapılarak sisteme dahil edilmesi ve eğitim-öğretim yapılabilecek tüm mekanların acilen tespitiyle 10'ar kişilik sınıflar ihdas edilerek ve etkili tedbirlerle birlikte iyi denetleme sistemi kurgulanarak tüm öğretim kurumlarının yüz yüze faaliyete geçmesini sağlamak olmalıdır."

Sağlık çalışanlarının aşılama çalışmalarının tamamlanmasının sevindirici olduğu kaydedilen açıklamada, bunun devamında eğitim ordusunun da aşılanması gerektiği belirtildi.

DSP Başkanlık Kurulu açıklamasında, "Yerli aşı çalışmalarının hızlandırılması ve sonuçlandırılması zorunludur. Geçmişte dünyaya aşı ihraç eden bir ülke iken, bugün aşı arayan ülke haline gelmiş olmak en azından milliyetçi duruşumuzun sorgulanmasına yol açacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay