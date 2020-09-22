Son dakika haber: DSÖ: Sigara, kalp rahatsızlıklarından kaynaklı ölümlerin yüzde 20'sinin sorumlusu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: DSÖ: Sigara, kalp rahatsızlıklarından kaynaklı ölümlerin yüzde 20'sinin sorumlusu

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada her yıl 1,9 milyondan fazla kişinin tütün tüketiminin neden olduğu kalp rahatsızlıklarından dolayı hayatını kaybettiğini bildirdi.

Son dakika haber: DSÖ: Sigara, kalp rahatsızlıklarından kaynaklı ölümlerin yüzde 20'sinin sorumlusu
22.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:19

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada her yıl 1,9 milyondan fazla kişinin tütün tüketiminin neden olduğu kalp rahatsızlıklarından dolayı hayatını kaybettiğini bildirdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, koroner kalp hastalığından kaynaklanan ölümlerin yüzde 20'sinin nedeninin tütün tüketimi olduğu ifade edildi.

Bu oranın kalp hastalığından kaynaklanan tüm ölümlerin beşte birine (1,9 milyon) denk geldiğine dikkat çekilen açıklamada, kalp krizinden kaçınmak için acilen sigarayı bırakma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Günde sadece birkaç sigara içmek, ara sıra sigara içmek veya ikinci el sigaraya maruz kalmak kalp hastalığı riskini artırıyor ancak tütün kullanıcıları acilen harekete geçer ve sigarayı bırakırsa kalp hastalığı riski, sigara içmedikleri bir yıl sonrası için yüzde 50 azalacaktır." ifadesine yer verildi.

Ayrıca kalp hastalıkları ve yüksek tansiyonun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm riskini artırdığı uyarısında bulunulan açıklamada, yakın tarihli bir DSÖ araştırmasına göre, İtalya'da Kovid-19'dan ölen insanların yüzde 67'sinin yüksek tansiyon hastaları olduğu kaydedildi, İspanya'da ise Kovid-19 hastalarının yüzde 43'ünde kalp hastalıkları bulunduğu ifade edildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Meryem Uzerli Aytaç Ağırlar
Spor Sörloth Tisserand Fatih Terim Jimmy Durmaz Mbaye Diagne
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: DSÖ: Sigara, kalp rahatsızlıklarından kaynaklı ölümlerin yüzde 20'sinin sorumlusu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 17:22:25. #1.15#
title