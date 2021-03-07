Son dakika haber! DSÖ: Pandemi, İkinci Dünya Savaşı'ndan daha yoğun bir travmaya yol açtı
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Son dakika haber! DSÖ: Pandemi, İkinci Dünya Savaşı'ndan daha yoğun bir travmaya yol açtı

07.03.2021 11:04 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:09
Son dakika haber! DSÖ: Pandemi, İkinci Dünya Savaşı'ndan daha yoğun bir travmaya yol açtı

Son dakika haberler... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle oluşan 'kitlesel travmanın' İkinci Dünya Savaşı'ndan daha yoğun olduğunu belirtti.

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle oluşan 'kitlesel travmanın' İkinci Dünya Savaşı'ndan daha yoğun olduğunu belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cuma günü yaptığı açıklamada koronavirüsün yol açtığı kitlesel travmanın İkinci Dünya Savaşı'na kıyasla çok daha fazla olduğunu belirtti. Ghebreyesus, pandeminin ruh sağlığı üzerindeki etkisinin uzun yıllar boyunca süreceğini de sözlerine ekledi.

'RUH SAĞLIĞI ÖNCELİKLİ OLMALI'

Ghebreyesus, "İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çok sayıda hayatın etkilenmesi nedeniyle dünya kitlesel travma yaşadı. Koronavirüs pandemisinde ise daha fazla hayat etkilendi" ifadelerini kullandı. DSÖ'den epidemiyolog Maria Van Kerkhove da insanların ruh sağlığının öncelikli olması gerektiğine vurgu yaparak, pandeminin uzun vadede insanlık üzerinde psikolojik açıdan önemli etkisinin olacağı konusunda uyarıda bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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