Son dakika haber | DSÖ, Kazakistan'ın geliştirdiği yerli aşıyı acil kullanım için değerlendirecek

Son dakika haberleri... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kazakistan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği yerli aşısı QazVak'ı acil kullanım için değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kazakistan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği yerli aşısı QazVak'ı acil kullanım için değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile video konferans yoluyla görüştü.

Görüşmede, Kazakistan'ın Kovid-19'a karşı yürüttüğü mücadele hakkında bilgi veren Tokayev, özellikle ülkesindeki toplu aşılama sürecini değerlendirdi.

Tokayev, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri yerli aşı QazVak'ın, klinik deneylerinin ön sonuçlarına göre virüse karşı yüzde 96 etki gösterdiğini belirterek "İlgili makamlar, yerli aşının DSÖ onay sürecini başlattı." dedi.

Ghebreyesus da Kazakistan'ın yerli aşıyı geliştirmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek "QazVak'ı, DSÖ tarafından acil durumlarda kullanımı için önerilen ilaçlar listesine eklemeyi değerlendirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Kazakistan, 26 Nisan'dan itibaren üçüncü faz klinik deneylerinin sürdüğü yerli aşıyı halka uygulamaya başlamış ve aşının ilk dozu, Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy'a yapılmıştı.

Yetkili bakanlık, yerli aşı QazVak'ın ölü virüse dayalı teknikle hazırlanmış inaktif aşı olduğunu ve 9 Temmuz'da üçüncü faz klinik deneylerinin sona ereceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova