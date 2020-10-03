Son dakika haber: DSÖ Avrupa Ofisi'nden Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine övgü Açıklaması
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Son dakika haber: DSÖ Avrupa Ofisi'nden Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine övgü Açıklaması

03.10.2020 01:11 | Son Güncelleme: 03.10.2020 01:14
Son dakika haber: DSÖ Avrupa Ofisi'nden Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine övgü Açıklaması

Son dakika haberler: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, nisan ayındaki test kapasitesini, ağustos ayından itibaren itibaren üç katına çıkarması ve salgını önleme stratejisini takdirle karşıladığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, nisan ayındaki test kapasitesini, ağustos ayından itibaren itibaren üç katına çıkarması ve salgını önleme stratejisini takdirle karşıladığını açıkladı.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, Avrupa'da Kovid-19 verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye'nin semptom göstermeyen kişiler de dahil olmak üzere tarama testlerini yapabilmek amacıyla Nisan ayındaki günlük test kapasitesini, Ağustos ayından itibaren üç katına çıkarmasını ve virüsün yayılmasını önleme stratejisini takdire şayan bulmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin stratejisinin, sağlık sisteminin semptom göstermeyen kişiler de dahil daha fazla insana ulaşabilmesini mümkün kıldığı belirtilen açıklamada, "Risk altındaki kişiler, şüpheli ve olası vakalar ve teyit edilen vakaların yakın temaslıları, test açısından önceliklendirilmektedir." denildi.

Test yapılmasının, salgının kontrol altına alınmasında önemli bir tedbir olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Türkiye, semptom gösteren ya da göstermeyen tüm Kovid-19 pozitif vakalarını izole etmektedir. Bu yaklaşım, bulaş zincirini kırmak için bir ön koşuldur." değerlendirmesine yer verildi.

DSÖ'nün; veri toplama ve salgına yönelik önlemlerin, örgütün 2005 yılında çıkardığı "Uluslararası Sağlık Yönetmeliği" ile uyumlu bir şekilde yapılması çağrısında bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Raporlama ve veri toplama mekanizmalarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için Türkiye'nin de dahil olduğu tüm Üye Ülkeler ile gerek görüldüğü ölçüde düzenli istişarelere devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca örgütün, salgının durdurulması için salgına ilişkin veri paylaşımlarını iyileştirme, kanıtlara dayalı kararları destekleme ve bu süreçte karşılaşılan sorunlar ile bunların çözümlerini ele almak üzere, bölge ülkelerini bir araya getirmeyi planladığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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