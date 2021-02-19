Son dakika haber: DSİ'den Trabzon'a son 18 yılda 3 milyar 94 milyon liralık yatırım yapıldı

Son dakika haberine göre ??????? Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Trabzon'a son 18 yılda 154 adet tesis ile 3 milyar 94 milyon liralık yatırım yapıldığı bildirildi.

??????? Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Trabzon'a son 18 yılda 154 adet tesis ile 3 milyar 94 milyon liralık yatırım yapıldığı bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'a yapılan yatırımlarla devasa projelerin hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ'nin, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktığı ifade edildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın da değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Doğu Karadeniz'in en önemli ili olan Trabzon'a son 18 yılda 154 adet tesis ile 3 milyar 94 milyon lira yatırım yaptıklarını vurgulayan Yıldız, bir baraj ve bir içmesuyu da kazandırdıklarını kaydetti.

Yıldız, inşaat çalışmaları devam eden içmesuyu tesisinin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanarak, toplamda 315 bin kişi için yılda 73 metreküp içmesuyu temin edileceğini ifade etti.

Trabzon'da taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 103 adet taşkın koruma tesisi ile 213 yerleşim yeri ve 9 bin 730 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 28 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yıldız, "Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk