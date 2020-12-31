Son dakika haber: (DRONE) Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Son dakika haber: (DRONE) Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

31.12.2020 21:30 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:35

Son dakika haber: İzmir Konak Meydanı drone ile çekilmiş görüntüler Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

İzmir Konak Meydanı drone ile çekilmiş görüntüler Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Son dakika haber: (DRONE) Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haber: (DRONE) Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haber: (DRONE) Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haber: (DRONE) Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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