Son dakika haber: (DRONE) Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
31.12.2020 21:30 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:35
Son dakika haber: İzmir Konak Meydanı drone ile çekilmiş görüntüler Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.
İzmir Konak Meydanı drone ile çekilmiş görüntüler Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü