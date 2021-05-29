Son dakika haber... Drone - İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı (3)
Son dakika haber... İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.
İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Etkinlik kapsamında Galata Kulesi'nde ışık ve video haritalama (mapping) teknolojisiyle gösteri gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Yıldırım