Son dakika haber... Drone - İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı (3)
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Son dakika haber... Drone - İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı (3)

Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Etkinlik kapsamında Galata Kulesi'nde ışık ve video haritalama (mapping) teknolojisiyle gösteri gerçekleştirildi.

Son dakika haber... Drone - İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı (3)
Son dakika haber... Drone - İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı (3)
Son dakika haber... Drone - İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı (3)
Son dakika haber... Drone - İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı
İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı
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Son dakika haber... Drone - İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı (3) - Haberler
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