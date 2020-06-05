Son dakika haber | Dr. Orhan Delice: Doğadaki 5 bin mantardan 100'ü zehirli
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Son dakika haber | Dr. Orhan Delice: Doğadaki 5 bin mantardan 100'ü zehirli

Son dakika gelişmesine göre ERZURUM Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Dr. Öğretim Üyesi Orhan Delice, mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Son dakika haber | Dr. Orhan Delice: Doğadaki 5 bin mantardan 100'ü zehirli
05.06.2020 08:55 | Son Güncelleme: 05.06.2020 08:58

ERZURUM Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Dr. Öğretim Üyesi Orhan Delice, mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Doğadaki yaklaşık 5 bin mantardan 100'ünün zehirli olduğunu söyleyen Delice, "Doğadan toplanan mantarları kesinlikle yemesinler. Kültür mantarı tüketmeleri tavsiye ediyoruz. Bu işin şakası yok. Mantar zehirlenmesi organ yetmezliğinden, ölüme varan vakalarla karşılaşıyoruz" dedi. 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yağışların ardından ortaya çıkan mantar zehirlenme vakalarının oldukça fazla olduğuna işaret eden Acil Tıp Kliniği Dr. Öğretim Üyesi Orhan Delice, vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Mantar toplama için şu an uygun mevsim olduğunu belirten Delice, "Mantar zehirlenmeleri özellikle Erzurum ve çevresinde yaygın gördüğümüz zehirlenme çeşitlerinden bir tanesi. Yağmurlar yağdıktan sonra vatandaşlarımız mantar toplamaya gidiyorlar. Doğada yaklaşık 5 bin tür mantar var. Bunların yaklaşık 100 tanesi zehirli, bazıları ise oldukça zehirli. Vatandaşlarımızda, 'Bana bir şey olmaz. Ben yıllarca mantar topladım, yedim bir sıkıntı olmadı' şeklinde bir algı var. Bazıları ise 'Mantarı iyi pişiriyoruz, bunun zehri gidiyor' diye yanlış düşüncede. Yıllarca topladığı mantarlar içine zehirli bir mantar karışabilir. Mantar zehirlenmesi öyle bir zehirlenme ki basit bir bulantı kusmadan, karaciğer yetmezliğine, ölüme kadar varan birçok klinikle karşılaşıyoruz" dedi.Doğadan toplanan mantarların kesinlikle yenilmemesi gerektiğine vurgu yapan Orhan Delice, "Kültür mantarı tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Eğer yedikleri andan itibaren özellikle bulantı, kusma, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, gözlerde bulanık görme, karın ağrısı, ishal şeklinde bir bulguları olursa hemen hastaneye başvurmalarını öneriyoruz. Erzurum Şehir Hastanesi Acil servisi olarak bu tür zehirlenmelere alışığız. Bazı müdahalelerimiz yoğun bakımda geçmekte. Ne kadar müdahale edebilirsek edelim bazı hastalarımız karaciğer yetmezliğine, multiorgan yetmezliğine gidiyor ve maalesef kaybediyoruz. Bu işin hakikaten şakası yok. Bazı zehirlenmeler basit atlatılsa bile çok zehirli mantarlar var. Onlara denk geldiği zaman ölüme kadar gidebiliyor. Görüntü olarak mantarın zehirli olduğu anlaşılamaz. Birçok zehirli mantar var. Şunlar zehirli, bunlar zehirsiz şeklinde bir şey tarif etmeyiz. Doğada toplanan her mantarın arasına zehirli bir mantar karışabilir. Onun ayrımını yapmak çok güç. Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok zehirlenmeler bize geliyor. Oldukça yoğun bir zehirlenme ile karşı karşıyayız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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