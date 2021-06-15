Son dakika haber... DP Antalya İl Başkanlığında çalışan kişi çay ocağında ölü bulundu
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Son dakika haber... DP Antalya İl Başkanlığında çalışan kişi çay ocağında ölü bulundu

Son dakika haber... DP Antalya İl Başkanlığında çalışan kişi çay ocağında ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Antalya'da, Demokrat Parti (DP) İl Başkanlığının çay ocağında çalışan kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da, Demokrat Parti (DP) İl Başkanlığının çay ocağında çalışan kişi hayatını kaybetti.

DP'nin Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki parti binasına gelenler Ercan Başak'ı (52) çay ocağında hareketsiz buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin, bir süre kalp masajı ile müdahale ettiği Başak yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri de olayın ardından inceleme yaptı. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Parti üyesi olduğu öğrenilen Başak'ın daha önce anjiyo olduğu ve zaman zaman partinin çay ocağına yardımcı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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