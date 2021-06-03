DOWN SENDROMLU ENES, JANDARMA OLMA HAYALİNE KAVUŞTU
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DOWN SENDROMLU ENES, JANDARMA OLMA HAYALİNE KAVUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı, down sendromlu Enes Polat'ın (30), jandarma olma hayalini gerçekleştirdi.

ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı, down sendromlu Enes Polat'ın (30), jandarma olma hayalini gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçen down sendromlu Enes Polat'ın annesi Çiçek Tutuş, oğlunun jandarma olma hayali olduğunu ve askeri araçları gördüğünde, çok heyecanlandığını iletti. Bunun üzerine ekipler, Enes'in hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Ekiplerin evine gidip asker kıyafeti giydirerek İl Jandarma Komutanlığı'na getirdiği Enes, Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Suat Kenç tarafından karşıladı.

Daha sonra görevli personel tarafından tanıtılan araçlara bindirilen Enes, iz takip köpeği 'Dost'un gösterisini izledi. Enes, daha sonra üzerinde kendi fotoğrafının yer aldığı pastayı kesti.

Kıdemli Albay Ali Yıldız, oyuncak jandarma arabası hediye ettiği ziyaretin ardından, Enes ailesiyle birlikte jandarma aracıyla evine bırakıldı.

DOWN SENDROMLU ENES, JANDARMA OLMA HAYALİNE KAVUŞTU
DOWN SENDROMLU ENES, JANDARMA OLMA HAYALİNE KAVUŞTU
DOWN SENDROMLU ENES, JANDARMA OLMA HAYALİNE KAVUŞTU
DOWN SENDROMLU ENES, JANDARMA OLMA HAYALİNE KAVUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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