Son dakika haber | Down sendromlu Emirhan'a askerlik sürprizi
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Son dakika haber | Down sendromlu Emirhan'a askerlik sürprizi

Son dakika haber | Down sendromlu Emirhan'a askerlik sürprizi
Demirören Haber Ajansı / Bekir Karakoca - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre MERSİN'de down sendromlu Emirhan Gündoğdu'nun (20) askerlik hayalini jandarma ekipleri gerçekleştirdi.

MERSİN'de down sendromlu Emirhan Gündoğdu'nun (20) askerlik hayalini jandarma ekipleri gerçekleştirdi. Üniforma giydirilen Emirhan'a oturduğu yazlık sitede asker eğlencesi düzenlendi.

Down sendromlu Emirhan Gündoğdu'nun askerlik hayalini bilen komşuları, durumu Kargıpınar Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bunun üzerine hazırlık yapan jandarma ekipleri, siteye gelerek Emirhan'ı askeri araçla karakola götürdü. Burada üniforma giydirilen Emirhan için site sakinleri de asker eğlencesi düzenledi. Eğlencede doyasıya eğlenen Emirhan sık sık asker selamı verdi.Babası Fatih ile annesi Meral Gündoğdu, oğullarının bir gün de olsa askerlik hayalinin gerçekleşmesinin kendilerini de çok mutlu ettiğini söyledi.


Son dakika haber | Down sendromlu Emirhan'a askerlik sürprizi
Son dakika haber | Down sendromlu Emirhan'a askerlik sürprizi
Son dakika haber | Down sendromlu Emirhan'a askerlik sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bekir Karakoca

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