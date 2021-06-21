Son dakika haber... Dövüp parka bıraktıkları 3 çocuk babası kalp krizinden öldü
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Son dakika haber... Dövüp parka bıraktıkları 3 çocuk babası kalp krizinden öldü

Son dakika haber... Dövüp parka bıraktıkları 3 çocuk babası kalp krizinden öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Bursa'da 3 çocuk babası 35 yaşındaki Erdal Akkuş, maaşını istediği sırada çıkan kavgada dövüldükten sonra parka bırakıldı.

Bursa'da 3 çocuk babası 35 yaşındaki Erdal Akkuş, maaşını istediği sırada çıkan kavgada dövüldükten sonra parka bırakıldı. Ağır yaralı genç adam kalp krizinden hayatını kaybetti. Şüpheli ise emniyetteki ifadesinde, "Bayılınca götürüp parka bıraktım. Öldüğünü bilmiyordum" dedi.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında merkez Yıldırım Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, parkta birinin kanlar içinde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık sevk edildi. Yaralının üzerinden çıkan kimliğinden inceleme yapan ekipler, şahsın 3 çocuk babası Erdal Akkuş olduğunu tespit etti. Yaralı Akkuş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Erdal Akkuş'un, Çınarönü Mahallesinde bulunan bir çay ocağında çalıştığını ve dün alamadığı maaşını istemeye gittiği sırada çıkan kavgada dükkan sahibinin kardeşi F.Ü. tarafından bayılana kadar dövüldüğü ortaya çıktı.

Gözaltına alınan F.Ü, emniyetteki ifadesinde, Erdal Akkuş'u darbettiğini ve bayılınca da parka bıraktığını itiraf etti. F.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 çocuk babası Erdal Akkuş'un cenazesinin ise defnedilmek üzere memleketi Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi. - BURSA

Son dakika haber... Dövüp parka bıraktıkları 3 çocuk babası kalp krizinden öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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