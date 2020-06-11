Son dakika haber! Döşemealtı'nda kaçak yapılara ve işgallere geçit verilmiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Döşemealtı'nda kaçak yapılara ve işgallere geçit verilmiyor

Gelen son dakika haberlerine göre Döşemealtı Belediyesi, ilgili bakanlık ve kurumların gözetiminde hazine arazisine kondurulmuş 18 kaçak yapı ve tel örgülerle işgal edilmiş 20 ayrı nokta da yıkım çalışması yaptı.

Son dakika haber! Döşemealtı'nda kaçak yapılara ve işgallere geçit verilmiyor
11.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:24

Döşemealtı Belediyesi, ilgili bakanlık ve kurumların gözetiminde hazine arazisine kondurulmuş 18 kaçak yapı ve tel örgülerle işgal edilmiş 20 ayrı nokta da yıkım çalışması yaptı. Kaçak yapılar arasında yer alan ağıllar ise içerisinde küçükbaş hayvanların bulunması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Döşemealtı Belediyesi, ilgili bakanlıklar ve kurumların denetimleri çerçevesinde hazine arazilerindeki kaçak yapılaşma ve işgale yönelik yıkımlarını sürdürüyor. Dağbeli mahallesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan başvurular, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Milli Emlak Daire Başkanlığı Doğa Antalya Emlak Müdürlüğü'nün kaçak yapılaşma ve işgal tespit etmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Jandarma ve zabıta eşliğinde belediye ekipleri, Dağbeli mahallesinde belirlenen adreste yıkım işlemi gerçekleştirdi. 2 gün içinde 15 ayrı hazine arazisi içinde yer alan kaçak yapılar, yapı için hazırlanan beton yapılar, konteyner, prefabrik yapılar, subasman ve bunlara bağlı ahşap yapılar ve eklentiler tek tek yıkıldı. Çalışma kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce belgeleri iptal edilen yapıların da yıkımı gerçekleştirildi.

Hazine arazisi statüsünde olan ancak tel örgülerle çevrilerek işgal edilen 20 ayrı arazide de tel örgüler iş makinaları yardımıyla kaldırıldı. Belirlenen arazilerde yer alan ağılların yıkımının ise, içerisindeki hayvanların nakledilmesinden sonra yapılması kararlaştırıldı. İşgallerin sürmesi halinde ise kaçak yapıların yıkımına devam edilerek, burada oluşan rant ve usulsüz işgallerin önüne geçilecek. Yetkililer, iskanlı ve ruhsatı olan vatandaşlar ile usulsüz yapılaşma gerçekleştiren vatandaşların haklarının aynı olmadığını da vurguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Haber
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti Haber
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Haber
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti Haber
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Fatma Girik Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Nihat Özdemir Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bakan Milli Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Döşemealtı'nda kaçak yapılara ve işgallere geçit verilmiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 12:25:02. #1.15#
title